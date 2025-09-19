Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze İçin Kalıcı Barış Çağrısı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail tarafından Gazze'de çocukların, annelerin ve diğer insanların öldürülmelerine karşı olduklarını belirterek, "kalıcı barış zorunludur" ifadesini kullandı.

Fajon, Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısına ülkesinin lehte oy kullandığını aktardı.

BMGK'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de pek çok kişinin maruz kaldığı büyük acıya karşı duruş gösterdiklerini ifade eden Fajon, eylem diplomasisine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Fajon, Gazze'de çocukların, annelerin ve sayısız diğer insanların sürekli ölümlerine son vermek için kalıcı barışın zorunlu olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlatmasının ardından BMGK'ye sunulan "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı oylandı.

BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.