Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Kınama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de öldürülen gazetecilerle ilgili açıklamada bulunarak, Al Jazeera'nın muhabirlerinin öldürülmesinin kabul edilemez ve utanç verici olduğunu ifade etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesini kınadı.

Fajon, X sosyal medya platformundan, Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fajon, "Al Jazeera gazetecilerinin öldürülmesi kabul edilemez ve utanç vericidir. Gazeteciler hedef değildir. Gazetecilere saldırmak, basın özgürlüğüne saldırmaktır. Gerçeğe saldırıdır. Slovenya, savaş zamanlarında basının ve gazetecilerin korunması konusunda her zaman sesini yükseltmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı

Beklenen haber geldi ama geriye bu manzara kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.