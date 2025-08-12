Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Kınama

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesini kınadı.

Fajon, X sosyal medya platformundan, Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fajon, "Al Jazeera gazetecilerinin öldürülmesi kabul edilemez ve utanç vericidir. Gazeteciler hedef değildir. Gazetecilere saldırmak, basın özgürlüğüne saldırmaktır. Gerçeğe saldırıdır. Slovenya, savaş zamanlarında basının ve gazetecilerin korunması konusunda her zaman sesini yükseltmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.