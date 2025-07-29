Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Orta Doğu'da Barış İçin Eyleme Geçmeliyiz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın sağlanmasının çağımızın tarihi yazacağını belirterek, üye ülkeleri Filistin'i tanımaya ve desteklemeye davet etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, " Orta Doğu'da barışın nasıl sağlanacağını günümüz neslinin yazacağı tarih belirleyecek. Tarihi yazan ya eylemdir ya da eylemsizlik." dedi.

Fajon, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamındaki basın toplantısında konuştu.

BM üye ülkelerini İsrail'e karşı harekete geçmeye davet eden Fajon, "Cesaret ve saygıya ihtiyaç var. Üye ülkeleri Filistin'i tanımaya, Filistin yönetimini desteklemeye, insani yardımın sağlanması ve barış için diyaloğu teşvik etmeye çağırıyorum. Filistin'i tanımak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Fajon, "Orta Doğu'da barışın nasıl sağlanacağını günümüz neslinin yazacağı tarih belirleyecek. Tarihi yazan ya eylemdir ya da eylemsizlik. Slovenya, bu tarih yazılırken eyleme geçmeyi seçti." diye konuştu.

Slovenya'nın Haziran 2024'te Filistin'i tanıdığını anımsatan Fajon, başka ülkelerin de bu yönde karar almaları için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
30 can kaybının yaşandığı felakette devlet başkanından 'En kötü senaryoya hazır olun' uyarısı

Ülke alarma geçti! Devlet başkanından "En kötüye hazır olun" uyarısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı

Gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.