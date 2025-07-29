Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Orta Doğu'da Barış İçin Eyleme Geçmeliyiz

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, " Orta Doğu'da barışın nasıl sağlanacağını günümüz neslinin yazacağı tarih belirleyecek. Tarihi yazan ya eylemdir ya da eylemsizlik." dedi.

Fajon, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamındaki basın toplantısında konuştu.

BM üye ülkelerini İsrail'e karşı harekete geçmeye davet eden Fajon, "Cesaret ve saygıya ihtiyaç var. Üye ülkeleri Filistin'i tanımaya, Filistin yönetimini desteklemeye, insani yardımın sağlanması ve barış için diyaloğu teşvik etmeye çağırıyorum. Filistin'i tanımak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Fajon, "Orta Doğu'da barışın nasıl sağlanacağını günümüz neslinin yazacağı tarih belirleyecek. Tarihi yazan ya eylemdir ya da eylemsizlik. Slovenya, bu tarih yazılırken eyleme geçmeyi seçti." diye konuştu.

Slovenya'nın Haziran 2024'te Filistin'i tanıdığını anımsatan Fajon, başka ülkelerin de bu yönde karar almaları için çalıştıklarını kaydetti.