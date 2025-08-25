Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Gazze'de Acil Ateşkes Gerekiyor
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de yaşanan açlık ve kıtlık durumuna dikkat çekerek acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu. Filistin Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, Slovenya'nın Filistin'i desteklemek için AB ve BM'de çalıştığını vurguladı.
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.
Fajon, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile görüştü.
Görüşmenin ardından Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i kararlı bir şekilde savunan ülkelerden biri olduklarını belirtti.
Fajon, Filistin'in savunulması konusunda hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çalıştıklarını kaydederek, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına, Gazze'ye hızlı ve güvenli insani yardım ulaştırılmasına ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için yoğunlaştırılmış çabalara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Ağabekyan ve Fajon, sistematik diyalog, düzenli siyasi istişareler ve pratik işbirliğinin geliştirilmesi için resmi mutabakat zaptını imzaladı.