Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon'dan Savaş Sonlandırma Girişimlerine Destek

Güncelleme:
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirtti ve ABD Başkanı Trump'ın Putin ile görüşmesini olumlu karşıladı. Ayrıca, Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi ve insani yardımların önemi vurgulandı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla yapılan tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelmesini desteklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Lüksemburg'da bulunan Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Fajon, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla yapılan tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Budapeşte'de bir araya gelmelerini destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

AB'nin, Gazze'deki "kırılgan" ateşkesin sürdürülmesine de yardımcı olması gerektiğini aktaran Fajon, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Tanja Fajon, bugün Slovenya'nın Portoroz kentinde AB üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 Güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) bir araya geldiğini belirterek, MED9 Liderler Zirvesi'nde de Gazze'deki mevcut durumun ele alınacağını söyledi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Haberler.com
