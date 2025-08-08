Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon'dan İsrail'e Kınama

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararının şiddetle kınayarak bu tür girişimlerin mevcutta dayanılmaz olan insani koşulları daha da kötüleştireceğini belirtti.

Fajon, İsrail'in Gazze kentini işgal kararına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi "ele geçirme" açıklamasını şiddetle kınadığını aktaran Fajon, " İsrail'i, Gazze'yi askeri olarak işgal etme niyetini veya girişimini durdurmaya çağırıyorum. Bu tür girişimler, zaten dayanılmaz olan insani koşulları daha da kötüleştirecektir. Acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç vardır." ifadelerine yer verdi.

Slovenya Meclisi, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamış, en son 6 Ağustos'ta da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

İşgal kararı

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.