Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Filistin'le ilgili düzenlenen panele katıldığını aktardı.

Açıklamasında panelde yaptığı konuşmaya yer veren Fajon, Orta Doğu'da her türlü şiddeti durduran barış girişimlerini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler kararlarına dayanmayan kalıcı bir barışı hayal etmenin zor olduğunu aktaran Fajon, "Halkların kendi kaderini tayin hakkı, Slovenya'nın DNA'sına yazılmıştır. Bu nedenle Filistin'i tanıdık, bir jest olarak değil, kalıcı barışın tanıma olmadan sağlanamayacağına dair açık bir siyasi mesaj olarak. İki devletli çözüm, güvenliği ve onurlu bir geleceği sağlayabilecek tek yoldur." ifadelerini kullandı.

Fajon, ülkesinin İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'ye insani yardım sağlanması, insan hakları ve uluslararası hukuka saygı noktasında kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.