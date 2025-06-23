Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: AB, İsrail'in İnsan Hakları İhlallerine Karşı Hareket Etmeli

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail konusunda açık tedbirler almasını beklediklerini belirterek, "AB, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmeli ve bu doğrultuda harekete geçmelidir." dedi.

Fajon, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeler dolayısıyla Gazze ve Ukrayna'yı arka plana atmamaları gerektiğini, özellikle Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu, su ve gıda gibi temel insani malzemelerin geçişinin İsrail tarafından engellendiğini söyledi.

Fajon, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a AB-İsrail Ortaklık Anlaşması ile ilgili mesaj vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"AB, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini kabul etmeli ve bu doğrultuda harekete geçmelidir. İleride örneğin ticari yaptırımlar veya anlaşmanın askıya alınması gibi adımlar atılıp atılmayacağı da gündeme gelecek. Slovenya, AB'nin açık tedbirler almasını istiyor. Bunlar, ticaret yaptırımları veya anlaşmanın dondurulması olabilir. Ayrıca insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması, yasa dışı işgalin durması ve İsrail'in mahkeme kararlarına ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiği açıkça belirtilmeli."

Fajon, Slovenya'nın, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı sonrası hukuka bağlı kalınması yönünde tavır aldığını belirtti.

AB'nin de diplomasi ve siyasi diyalog yönünde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Fajon, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgedeki (Orta Doğu) gerilimin artması, bölgeyi ciddi bir kaosa sürükleyebilir. Şu anda karmaşık bir güvenlik durumuyla karşı karşıyayız, bu durum eninde sonunda Slovenya'yı da etkileyebilir. Bu nedenle mevcut tüm gelişmeler son derece endişe verici ve tüm taraflara daha fazla çatışmadan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."