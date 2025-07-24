Slovenya'dan İsrail'e Acil İnsani Yardım Çağrısı

Slovenya, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini vurgulayarak, saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e insani yardımın Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için acil çağrıda bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de insani durumun kötüleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Slovenya, İsrail'e uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı gösterme ve Gazze'ye insani yardımın engelsiz ulaştırılmasına derhal izin verme çağrısında bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de kısıtlama olmadan faaliyet göstermesine izin verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.