Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
 - Güncelleme:
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob

Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı.

Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı.

Parlamento bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi.

Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi.

Slovenya'da 24 Nisan seçimleri

Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.

Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Parlamento Slovenya Hükümet Nisan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title