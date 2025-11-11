Slovenya'da Yasadışı Silahlar için Geçici Affı Planı

LJUBLJANA, 11 Kasım (Xinhua) -- Slovenya Başbakanı Robert Golob vatandaşların herhangi bir ceza almadan yasadışı silahları teslim edebilmelerine olanak tanıyan geçici bir silah affı başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Ulusal güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan bu önlem, ekim ayında Novo Mesto kentinde düzenlenen ve halkın ciddi öfkesine neden olan ölümcül saldırının ardından alındı. Saldırı, iki bakanın istifasına da yol açmıştı.

Hükümet, daha sıkı yaptırımlar uygulamaya başlamadan önce yasadışı silahların gönüllü olarak teslim edilmesini sağlayan bir yasa tasarısını yakında görüşecek. Yetkililer ayrıca ülkenin güneydoğusunda polis varlığını artırdı ve sınır operasyonlarını desteklemek için ordu birlikleri konuşlandırdı.

Karar, Roman yerleşim yerlerinin yakınında meydana gelen bir dizi silahlı saldırının ardından yasadışı silahlara ilişkin endişelerin artması üzerine alındı. 2009 yılından bu yana ilk kez planlanan silah affı, polis yetkilerini genişleten ve Roman topluluğunun entegrasyonunu teşvik eden yeni yasayla aynı döneme denk geldi.