Slovenya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Sel: 1 Ölü

Slovenya'nın kuzeyindeki Kamnik kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi hayatını kaybetti. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın etkisini koruması bekleniyor. Başkent Lübliyana'da olağanüstü hal ilan edildi.

Slovenya'nın kuzeyindeki Kamnik kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi öldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülke genelinde şiddetli yağış soncu oluşan selde, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Kamnik kentinde sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Slovenya Çevre Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın sele sebep olduğu ve yağışların etkisini korumasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edildiği kaydedilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Ülkedeki yabancılara uyarı

Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Bugün Slovenya'da 'Ulusal Sel ile Mücadele Eylem Planı' etkinleştirildi. Slovenya'daki büyükelçiliklerden vatandaşlarını iletişim kanalları aracılığıyla ülkedeki durum hakkında düzenli olarak bilgilendirmelerini istedik." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, "Slovenya'da bulunan yabancı vatandaşların, özellikle nehirler ve diğer su birikintileri yakınlarındaki riskli bölgeleri derhal terk etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Slovenya'ya seyahat etmeyi planlayan herkesin, ülkedeki ve bölgedeki durumu düzenli olarak kontrol etmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri kullanıldı.