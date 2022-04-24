Slovenya'da resmi olmayan sonuçlara göre liberaller seçimi önde götürüyor - Haberler

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Slovenya'da resmi olmayan sonuçlara göre liberaller seçimi önde götürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Slovenya'da resmi olmayan sonuçlara göre liberaller seçimi önde götürüyor

Slovenya'da düzenlenen parlamento seçimlerinde sandıkların kapanması ile yayınlanan sandık çıkış anketine göre Robert Golob liderliğindeki liberal Özgürlük Hareketi (PS) oyların 35,8'ini aldı.

Slovenya'da düzenlenen parlamento seçimlerinde sandıkların kapanması ile yayınlanan sandık çıkış anketine göre Robert Golob liderliğindeki liberal Özgürlük Hareketi (PS) oyların 35,8'ini aldı.

Slovenya'da parlamento seçimleri için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken, Mediana anket ajansı tarafından yayınlanan sandık çıkış anketine göre, Robert Golob liderliğindeki liberal Özgürlük Hareketi (PS) oyların 35,8'ini, Janez Jansa liderliğindeki iktidarda bulunan Sloven Demokrat Partisi (SDS) oyların yüzde 22,5'ini aldı. Ankete göre, Yeni Slovenya Partisi'nin oyların yüzde 6,8'ini, Sosyal Demokratlar'ın (SD) oyların yüzde 6,6'sını ve Sol Parti'nin oyların yüzde 4,4'ünü aldığı belirtildi.

Slovenya'da koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, PS'nin koalisyon kurma konusunda SDS'den daha yüksek şansa sahip olduğu düşünülüyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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