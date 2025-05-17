Slovenya'da Milletvekili İntihar Tehdidinde Bulundu

Slovenya'da Milletvekili İntihar Tehdidinde Bulundu
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Slovenya'da muhalefet partisinden milletvekili Andrej Hoivik, parlamento binasının çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hoivik'in intihar nedeni bilinmiyor, ancak son zamanlarda duygusal tükenmişlik yaşadığı ifade edildi.

- Slovenya'da muhalif milletvekili parlamentonun çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu

LYUBLYANA - Slovenya'da muhalif bir milletvekili, parlamento binasının çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu.

Slovenya'da muhalefetteki Sloven Demokrat Partisi'nden milletvekili Andrej Hoivik, cuma günü parlamento binasının çatısına çıkarak aşağıya atlama tehdidinde bulundu. Parlamentonun çatısından çevredekilere seslenen Hoivik, Başbakan Robert Golob dahil olmak üzere kimseyi suçlamadığını söyledi. Hoivik, "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" şeklinde bağırdı. Hoivik'in olay sırasında çatıdaki bir kadına seslenerek, "Lütfen, eğer bir adım daha atarsan aşağı atlayacağım" dediği duyuldu.

Nedeni bilinmiyor

Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Milletvekili Hoivik, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirildi. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Hoivik'in intihar girişiminde bulunma nedeni bilinmezken, Slovenya medyası milletvekilinin kriz geçirdiğini ve son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini aktardı.

SDS lideri ve eski Başbakan Janez Jansa sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dayan Andrej Hoivik, yalnız değilsin" ifadelerini kullandı. SDS parlamento grubundan yapılan açıklamada da, "Bazen hayatın karşımıza çıkardığı imtihanlar çok ağır olabiliyor. Herkesten anlayış ve bekliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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