Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Haberler

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Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Slovenya'da kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 6'ya çıktı.

Slovenya'nın Kocevje şehrindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 6'ya çıktı.

Yetkililerce yapılan açıklamada, yangın çıkan tesise müdahale eden itfaiye erlerinin, tesis içerisinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Toplam ölü sayısının 6 olduğu patlamada, 1 kişinin ağır yaralı olduğu kaydedildi.

Kocevje'deki bir kimyasal madde üretim fabrikasında dün sabah saatlerinde patlama olmuştu.

Yetkililerce yapılan açıklamada, patlama sonucu yanıkları olan 1'i ağır 20'den fazla yaralının bulunduğu ve bu kişilerin Lübliyana'daki bir hastaneye sevk edildikleri ifade edilmişti.

Kocevje Belediye Başkanı Vladimir Prebilic, N1'e yaptığı açıklamada, yetkililerin alanda çalıştığını belirterek bölgede yaşayanlara "camlarını kapatmaları ve dışarı çıkmamaları" uyarısında bulunmuştu.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Kimyasal, Slovenya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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