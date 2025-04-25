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Slovenya'da İnşaatta Mühimmat Patladı: 2 İşçi Ağır Yaralı

Slovenya'da İnşaatta Mühimmat Patladı: 2 İşçi Ağır Yaralı
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Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarında bir inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın patlaması sonucu 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Slovenya'da 2 işçinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen mühimmatın, inşaat çalışmaları sırasında patlaması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, başkent Lübliyana yakınlarındaki Rozna Doline bölgesindeki bir inşaat alanında, sabah saatlerinde patlama meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, patlamada, 2 işçinin ağır yaralandığı vurgulandı.

İşçilerin hayati tehlikesinin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Yaralılar, Lyübliyana Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın nedeni net değil ancak ilk belirlemelere göre İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma küçük ve patlamamış mühimmatın inşaat çalışmaları sırasında patladığı görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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