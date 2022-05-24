Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü - Haberler

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Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Slovenya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Slovenya'da ilk maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) tespit edildi.

Slovenya'da ilk maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) tespit edildi.

Slovenya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezince yapılan açıklamada, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Merkez Müdürü Mario Fafangel, virüsün Kanarya Adaları'ndan gelen bir kişide görüldüğünü aktardı.

Fafangel, "Tüm uluslararası kuruluşlara, Slovenya'daki ilk vakayla ilgili bilgi verdik. Şimdi hastanın temas ettiği kişileri bilgilendiriyoruz. Ancak bilinmesi gereken şey, bunun karantinayı gerektiren ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığıdır. Virüs, yakın temasla bulaşıyor." ifadesini kullandı.

Maymun çiçeğinin Kovid-19'a nazaran daha kolay tedavi edildiğini vurgulayan Fafangel, "Kuluçka dönemi 5 ila 21 gün. Bu, yeni bir virüs değil ve toplumun geneli için oluşturduğu tehdit düşük ölçekte." dedi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Kanarya Adaları, Monkeypox, Slovenya, Güncel, Haberler

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