Slovenya'da genel seçim 22 Mart'ta yapılacak

Güncelleme:
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ülkede 22 Mart Pazar günü genel seçim yapılacağını açıkladı. Seçim kampanyalarının adil geçmesi için çağrılarda bulunurken, dışarıdan gelecek dezenformasyon ve manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da genel seçimin 22 Mart Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ülkede 4 yılda bir yapılan genel seçimin 22 Mart Pazar günü yapılacağına dair kararnameyi imzalayarak, adil seçim temennisinde bulundu.

Musar, dışarıdan gelebilecek dezenformasyon ve manipülasyona karşı tetikte olacaklarını belirterek, seçim kampanyaları sürecinde de diyalog çağrısı yaptı.

Bu arada, Slovenya'daki seçimle ülke meclisinin 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan, 1 üye de Macarlardan oluşacak.

Slovenya'da en son seçim 24 Nisan 2022'de yapılmış, mevcut Başbakan Robert Golob'un partisi Özgürlük Hareketi seçimi önde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
