Slovenya'da Filistin devletinin tanınması kararı ertelendi

Slovenya hükümetinin Filistin devletini tanıma kararı görüşmesi, muhalefetin referandum talep etmesi nedeniyle ertelendi.

Slovenya Meclisinin Filistin devletinin tanınması maddesini görüşmek üzere yarın toplanması kararından önce muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) meclise referandum önergesi verdi.

SDS Genel Başkanı Janez Jansa, tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürdü ve referandum talep ettiklerini açıkladı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, yapılan hareketi samimiyetsiz olarak nitelendirdiklerini, barışı savunmak isteyenlerin iki devletli çözümü de savunmaları gerektiğini aktardı.

Mecliste çoğunlukta olan iktidardaki koalisyonun referandum önergesini reddetmesi bekleniyor.

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.