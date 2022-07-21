Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu (2) Slovenya'nın Kras bölgesinde çıkan orman yangını sonucu 1000 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi. Slovenya'nın Kras bölgesinde çıkan orman yangını sonucu 1000 hektarlık alanın yok olduğu bildirildi. Savunma Bakanı Marjan Sarec, yaptığı açıklamada, orman yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, 1000 itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmaları sonucunda yangının yerleşim yerlerine sıçramadığını belirtti. Yangında 1000 hektarlık ormanlık alanın yok olduğuna işaret eden Sarec, yerleşim yerlerindeki vatandaşların ise tahliye edildiğini kaydetti. Başbakan Robert Golob da yangının kontrol altına alındığını aktararak, vatandaşların yerleşim yerlerinin zarar görmediğini söyledi. Öte yandan yangının İtalya tarafından Kras bölgesine sıçradığı ifade edilerek, söndürme çalışmalarına Hırvatistan'dan da destek geldiği belirtildi. AA / Güncel Slovenya İtfaiye Güncel Haberler

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