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Slovenya'da bir trende 103 göçmen yakalandı

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Slovenya'da bir trende 103 göçmen yakalandı

Slovenya polisi, İtalya'ya giden bir trende 103 göçmen yakalandığını açıkladı.

Slovenya polisi, İtalya'ya giden bir trende 103 göçmen yakalandığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, Slovenya'daki 2 sığınmacı merkezini terk eden 100'den fazla göçmenin İtalya'ya giden bir trene saklandığı ifade edilerek trenin hareketinden önce göçmenlerin yakalandığı belirtildi.

Göçmenlerin Afganistan, Hindistan, Nepal ve Burundi'den olduğu kaydedilen açıklamada, göçmenlerin ülkelerindeki olumsuz hayat şartlarını bırakıp daha iyi bir gelecek umuduyla yıllardır yolda oldukları aktarıldı.

Bu arada, Slovenya, 2015'teki göçmen akınını durdurmak için Hırvatistan sınırına ördüğü tel örgüyü kaldırma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Slovenya İtalya Göçmen Güncel Haberler

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