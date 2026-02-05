Haberler

Slovenya'da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması gündemde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak bir yasa tasarısı hazırlıyor. Başbakan Yardımcısı Matej Arcon, uzman görüşleriyle geliştirilerek çocukların korunmasına yönelik yasal bir altyapı oluşturulacağını belirtti.

Slovenya'da 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını da öngören yasa tasarısının hazırlanacağı belirtildi.

Slovenya medyasında yer alan haberlere göre, Slovenya Başbakan Yardımcısı Matej Arcon, bugünkü kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayacak yasa tasarısının Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacağını söyledi.

Tasarı kabul edilmeden önce taslağın uzmanlar ile Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini aktaran Arcon, yasal çerçevenin hazırlanmasına farklı ülkelerin uygulamaları örnek alınarak karar verildiğini vurguladı.

Arcon, bu konunun Avrupa ve dünya genelinde son haftalarda çok tartışıldığına dikkati çekerek, "Bu adımla hükümet olarak çocuklarımızı önemsediğimizi de gösteriyoruz." diye konuştu.

Hükümetin içerik paylaşımının yapıldığı sosyal ağları düzenlemek istediğini kaydeden Arcon, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını örnek gösterdi.

Arcon, "Bu ilkeler uzmanların katkısıyla daha da geliştirilecek ve elbette çocuklar ile gençleri koruma amacıyla sosyal ağların kullanımını sınırlandıracak yasal bir altyapı hazırlanacak." dedi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı