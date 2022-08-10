Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "Beklenilenden Uzun Sürerse Bu Savaş; Buradaki Tansiyon Balkanlara da İnebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Pahor, “Hem bölgedeki fırsatları hem de zorlukları görüyoruz. Ukrayna savaşı nedeniyle gözden kaçırılabilen fırsatları da görebiliyoruz. Beklenilenden uzun sürerse bu savaş buradaki tansiyon güneye ya da Balkanlara da inebilir ve bölgelerdeki tüm ülke liderlerine şunu söylemek isterim: Bu bölge; barışı, güvenliği, refahı hak ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Pahor, "Hem bölgedeki fırsatları hem de zorlukları görüyoruz. Ukrayna savaşı nedeniyle gözden kaçırılabilen fırsatları da görebiliyoruz. Beklenilenden uzun sürerse bu savaş buradaki tansiyon güneye ya da Balkanlara da inebilir ve bölgelerdeki tüm ülke liderlerine şunu söylemek isterim: Bu bölge; barışı, güvenliği, refahı hak ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan, ikili ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtirken; Pahor Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun sürmesi halinde savaşın güneye ya da Balkanlar'a inebileceğini belirtti.

Erdoğan'ın şöyle konuştu:

"BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEMİZDE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK"

"Bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşbirliğimizin ticaret, ekonomi, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda gelişmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce imzaladığımız strateji ortaklık imzalaması ülkemiz arasındaki ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2,3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımaya hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türkiye -Slovenya Karma Ekonomi Komisyonu'nda dokuzuncu toplantısı bu bakımdan çok faydalı olacaktır. İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayide atacağımızı pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim.

"UKRAYNA VE BALKANLAR'DAKİ GELİŞMELER BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK."

Değerli dostumla, Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum. Sayın Pahor görev süresi boyunca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan samimi bir tutum sergiledi. Sayın Pahor'un aralık ayında görevini devretmesinin ardından mümtaz bir devlet adamı olarak hem ülkesine hem de uluslararası siyasete katkı vermeye devam edeceğine eminim."

Cumhurbaşkanı Pahor ise şöyle belirtti:

"GÖRÜŞMEMİZDE; UKRAYNA SAVAŞI, BATI BALKANLAR'DAKİ SORUNLARI ELE ALMA ŞANSIMIZ OLDU"

"Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim bu: 2011'den bu yana 18. Görüşmemiz. Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladık. Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedeflerimiz vardı, ticaretine bir milyara artırtmaya hedefliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı'n da söylediği gibi bu miktar iki katına çıktı. Ben Slovenya Cumhuriyeti hükümeti adına söyleyebilirim ki, İş Komisyonu Konferansı için çalışmaya devam edecek olacağız aynı siyasi ve ekonomik iş birliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam ediyor olacağız.

Görüşmemizde; Ukrayna Savaşı, batı Balkanlar'daki sorunları ele alma şansımız oldu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanına bu noktada açık diyaloğu için, buradaki iş birliğimiz için teşekkürlerimi iletmek isterim. Ukrayna Savaşı'ndan ve bunun sonucundan bahsettik. Türk ve küresel kamuoyuna şunu söyleyebilirim ki, Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında göstermiş olduğu arabuluculuk rolü takdir edilmelidir.

"BEKLENİLENDEN UZUN SÜRERSE BU SAVAŞ BURADAKİ TANSİYON GÜNEYE YA DA BALKANLARA DA İNEBİLİR"

On dokuzuncu kez tekrar bir araya gelme konusunda bir karar verdik. Eylül sonunda, BM Genel Kurulu oturumlarında bir araya gelmeye karar verdik. Bu arada 10 Ekim'de Balkan ülkeleri ziyaretleri söz konusu.

Hem bölgedeki fırsatları hem de zorlukları görüyoruz. Ukrayna savaşı yüzünden gözden kaçırılabilen fırsatları da görebiliyoruz. Beklenilenden uzun sürerse bu savaş buradaki tansiyon güneye ya da Balkanlara da inebilir ve bölgelerdeki tüm ülke liderlerine şunu söylemek isterim: Bu bölge; barışı, güvenliği, refahı hak ediyor."