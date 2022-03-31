Slovenya Büyükelçiliği, Kiev'deki bayrağını indirmek zorunda kaldı

Slovenya'nın Kiev Büyükelçiliği, bayrağını "Rus bayrağına benzerliği" sebebiyle indirmek zorunda kaldı.

Slovenya'nın Kiev'deki maslahatgüzarı Bostjan Lesjak, çıkan savaş sonrası kapatılan ve daha sonra tekrar açılan Büyükelçilik binasına Slovenya ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarını astıklarını belirterek Ukrayna Ulusal Muhafızlarının kibar bir şekilde kendilerinden bayraklarını indirmelerini talep ettiklerini bildirdi.

Lesjak, "Ukrayna askerleri buna gerekçe olarak bayrağın Rus bayrağına çok benzemesi olduğunu gösterdi." dedi.

Slovenya bayrağı da Rusya bayrağı gibi mavi, beyaz ve kırmızı (Panslavizm renkleri) renklerden oluşuyor. Rusya bayrağından farklı olarak Slovenya bayrağında ülkenin en yüksek dağı olan Triglav Dağı'nın bulunduğu devlet arması yer alıyor.