Slovenya Başbakanı Golob'dan Orta Doğu Krizine İlişkin Uyarı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Orta Doğu'da yaşanan krizin daha da tırmanmasının, uluslararası barışı tehdit etme riski taşıdığını bildirdi.

Golob, hükümete ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarına ilişkin, tüm taraflara düşmanlıkları durdurma ve müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.

Şiddetin ve askeri çatışmaların yalnızca Orta Doğu'daki masum halkların daha büyük acılar çekmesine yol açacağını kaydeden Golob, "Orta Doğu'daki kriz durumunun daha da tırmanması, zaten vahim olan bu bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirme ve uluslararası barışı tehdit etme riski taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin (Antonio Guterres) yaptığı açıklamaya katılıyor, barış ve diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu vurguluyorum." ifadesini kullandı.

"Bu gerginliğin tırmanması sivillerin hayatını tehlikeye atıyor"

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarından endişe duyduklarını belirtti.

Gerginliğin tırmanmasının, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini dile getiren Fajon, şu görüşleri paylaştı:

"Bu gerginliğin tırmanması zaten tehlikeli olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor, bölgeyi kaosa sürüklüyor ve sivillerin hayatını tehlikeye atıyor. Slovenya olarak, İran'ın nükleer programının büyüklüğü ve belirsiz doğası konusundaki endişemizi sürdürüyoruz. Bu kritik dönemeçte, gerginliğin düşürülmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Diplomasi ve diyalog galip gelmeli, savaş mutlaka önlenmelidir."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.