Slovenya Başbakanı Golob, AB'nin İsrail ile Anlaşmasının Askıya Alınması İçin Destek Verdi

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Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin İsrail ile yürürlükteki 'Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına yönelik dilekçe kampanyasına destek vererek, Gazze'deki duruma dair uluslararası harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail ile yürürlükteki "Ortaklık Anlaşması"nın askıya alınmasına ilişkin dilekçe kampanyasına destek verdi.

Golob, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'den dönen doktorların ve aktivistlerin kurduğu "Benim Sesim, Benim Seçimim" adlı organizasyonda konuştu.

AB'nin, İsrail ile yürürlükteki "Ortaklık Anlaşması"nın askıya alınmasına ilişkin dilekçe kampanyasına katıldığını söyleyen Golob, geçen yıl ülkesinin yanı sıra İrlanda ve İspanya'nın da tanıdığı Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması, ateşkes sağlanması ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması çağrılarına birçok ülkenin kayıtsız kaldığını belirtti.

Birçok ülkenin bir araya gelerek Gazze konusunda birçok şey yapabileceğini dile getiren Golob, "Birleşmiş Milletler nezdinde adım atmanın yolu ABD tarafından engelleniyor fakat AB bu konuda harekete geçme şansına sahip. Bu baskı ise ancak Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasıyla mümkün olabilir." dedi.

Golob, AB'nin, hukukun temel ilkeleri prensibiyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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