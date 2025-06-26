Slovenya Başbakanı Golob: AB, Gazze'deki Krize Somut Adımlar Atmalı

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Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin Gazze'deki insani kriz için iki hafta içinde somut adımlar atmaması durumunda benzer görüşteki ülkelerle harekete geçeceklerini duyurdu. Golob, AB'nin İsrail'e baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek iki hafta içinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmaması durumunda, benzer görüşteki ülkelerle harekete geçeceklerini söyledi.

AB Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Golob, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı AB üyesi ülkelerin Filistin halkının insan haklarını korumak yerine kendi çıkarlarını ilk sıraya koyduklarını belirtti.

AB'nin İsrail'e karşı somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Golob, "AB, gelecek iki hafta içerisinde Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmazsa biz benzer görüşteki ülkeler olarak İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz. Bunu yapmaya hazırız. Artık zamanı geldi." dedi.

Golob, Filistin ile dayanışmanın ötesinde adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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