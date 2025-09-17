Slovenya, AB'nin İsrail'e Yönelik Yaptırım Paketini Destekliyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınması ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasına yönelik teklifini desteklediklerini belirtti.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Slovenya'nın, AB'nin İsrail'e karşı aldığı önlemleri memnuniyetle karşıladığını belirten Fajon, AB Komisyonunun İsrail'e yönelik önerdiği yaptırım paketine destek verdiklerini, Slovenya'nın bu bağlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini aktardı.

Fajon, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun da dün İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını açıkladığını anımsatarak, "Hemen harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Slovenya Meclisi, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamış, en son 6 Ağustos'ta da, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

AB Komisyonunun yaptırım teklifi

AB Komisyonu, İsrail'e yönelik ticaret imtiyazlarının kısmen askıya alınmasıyla ilgili bir yaptırım teklifini bugün AB Konseyine ilettiğini duyurmuştu.

AB Konseyinde nitelikli çoğunluğa ulaşılarak kabul edilmesi halinde İsrail'den AB'ye ihraç edilen ürünler artık gümrük vergilerine tabi olacak.

Ayrıca aşırılık yanlısı İsrailli bakanlara, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı yerleşimcilere ve bunu destekleyen kuruluşlara yönelik yaptırımlar da paket kapsamında yer alıyor.

Komisyonun kendi inisiyatifi olarak ise İsrail'e çeşitli programlarla verilen ikili destek kapsamında toplamda yaklaşık 15,5 milyon avro dondurulacak.