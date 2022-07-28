Slovenya, AB Dayanışma Fonu'ndan yardım isteyecek Slovenya hükümetinin, ülkenin Kras bölgesinde çıkan büyük orman yangınının yol açtığı zararın onarımı için Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu'ndan özel fon isteyeceği bildirildi. Slovenya hükümetinin, ülkenin Kras bölgesinde çıkan büyük orman yangınının yol açtığı zararın onarımı için Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu'ndan özel fon isteyeceği bildirildi. Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Damir Crncec, ülkesinin, Kras'taki büyük yangının yol açtığı zararı telafi etmek için, büyük doğal afetlerden etkilenen AB üyelerine yardım etmek amaçlı kullanılan AB Dayanışma Fonu'na fon başvurusunda bulunma niyetinde olduğunu duyurdu. Slovenya'nın Kras bölgesinde geçen hafta çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü. Yangında büyük bölümü ormanlık olan 3 bin 500 hektarlık alan zarar görmüştü. Güncel AA / Ahmet Nurduhan Avrupa Birliği Slovenya Güncel Haberler

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