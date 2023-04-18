Slovenya 4 yangın söndürme uçağı satın aldı

Slovenya'da, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek için 4 yangın söndürme uçağı satın alındığı bildirildi.

Slovenya Savunma Bakanı Marjan Sarec, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Air Tractor Europe" ile yaklaşık 23 milyon avroluk anlaşma imzalandığını belirtti.

Anlaşma kapsamında ülkenin 4 yangın söndürme uçağı satın aldığını aktaran Sarec, uçaklardan 2'sinin 2 kişilik olduğunu ve hazirandan önce teslim edileceğini, diğer iki uçağın da tek kişilik olduğunu ve teslimatının gelecek yıl yapılacağını ifade etti.

Sarec, "Bugün, doğal afetlerle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı. Bu uçaklar, diğer ülkelerin 'insafına veya müsaitlik durumuna' bağlı kalmamamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenya'nın Kras bölgesinde, Temmuz 2022'de çıkan orman yangını sonucu yaklaşık 2 bin hektarlık alan yok olmuştu.