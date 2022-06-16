Slovakya, Ukrayna'ya helikopter ve roket hibe etti Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Ukrayna'ya Sovyet yapımı Mİ serisi 5 savaş helikopteri ile buna uyumlu 1000 roket hibe edildiğini duyurdu. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Ukrayna'ya Sovyet yapımı Mİ serisi 5 savaş helikopteri ile buna uyumlu 1000 roket hibe edildiğini duyurdu. Nad, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, Mİ serisi 5 helikopter ve 1000 roketin güvenli şekilde Ukrayna ordusuna teslim edildiğini bildirdi. Bakan Nad, tüm demokratik ülkelerin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini belirtti. Ukrayna'ya daha önce çeşitli silah yardımında bulunan Slovakya, Kiev yönetimine S 300 hava savunma sistemi de hibe etmişti. AA / Aşkın Kıyağan - Güncel Slovakya Ukrayna Güncel Haberler

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