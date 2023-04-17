Slovakya: Ukrayna'ya 13 "MiG-29" tipi savaş uçağının tamamını teslim ettik
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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Sovyet yapımı 13 "MiG-29" tipi savaş uçağının tamamının güvenli şekilde Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu.
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Sovyet yapımı 13 "MiG-29" tipi savaş uçağının tamamının güvenli şekilde Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu.
Bakan Nad, Twitter'dan yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının 4'ünün geçen ay gönderildiğini hatırlatarak, tüm sevkiyatın tamamlandığını bildirdi.
Sovyet yapımı 13 jetin güvenli şekilde Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildiğini kaydeden Nad, "Doğru tarafta olmaktan, hayat kurtarmak için doğru şeyi yapmaktan gurur duyuyoruz. Ukrayna'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Nad, 9 uçağın güvenlik açısından kara yoluyla taşındığını, Ukrayna'nın uçakların bakım ve onarımını yapabilecek durumda olduğunu belirtti.
Slovakya, Eylül 2022'de kullanımdan kaldırdığı Sovyet yapımı 13 "Mig-29" tipi jeti, Ukrayna'ya hibe etme düşüncesine yeşil ışık yakmış, 17 Mart'ta bu savaş uçaklarının Kiev yönetimine verilmesi kararının meclisten geçmesinin ardından ilk sevkiyat 23 Mart'ta gerçekleştirilmişti.???????