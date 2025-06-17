Slovakya, Ortadoğu'daki Çatışmalar Nedeniyle İsrail'deki Vatandaşlarını Tahliye Etti

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Slovakya hükümeti, Ortadoğu'daki güvenlik durumunun hızla değişmesi üzerine İsrail'deki 73 vatandaşını tahliye etti. Uçakta büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere 30 Slovak vatandaşı yer alıyordu. Ek tahliye uçuşları planlanıyor.

BRATİSLAVA, 17 Haziran (Xinhua) -- Slovakya hükümeti Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etti. 73 kişiyi taşıyan bir uçak Ürdün'ün Amman kenti üzerinden pazartesi akşamı başkent Bratislava'ya ulaştı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar'a göre uçakta büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere 30 Slovak vatandaşı yer aldı. Tahliye edilenler arasında Çekya, Polonya ve Avusturya vatandaşları da bulunuyor.

Blanar, salı ve çarşamba günleri için ilave tahliye uçuşlarının planlandığını da belirtti.

Slovak Dışişleri Bakanlığı pazar günü Slovakya Cumhuriyeti Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki güvenlik durumunun hızla değiştiğini belirtti. Bakanlık, bölgedeki gönüllü kayıt sistemine kayıtlı tüm Slovak vatandaşlarıyla iletişim halinde olduklarını ve kendilerine gerekli rehberlik ile desteği sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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