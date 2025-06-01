Slovakya, Nükleer Enerji ile Karbon Ayak İzini Düşürdü

BRATISLAVA, 1 Haziran (Xinhua) -- Enerji ihtiyacının büyük bölümünü nükleer kaynaklardan karşılayan Slovakya, enerji üretiminde şimdiye kadarki en düşük karbon ayak izine ulaştı.

Şebeke Sektörleri Düzenleme Ofisi'ne göre, 2024 yılına ait ulusal artık enerji karmasına ilişkin ön sonuçlar, ülkedeki tüm sektörlerde karbon emisyonlarının bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

Slovakya Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın cuma günkü haberine göre Şebeke Sektörleri Düzenleme Ofisi Başkanı Jozef Holjencik, "Nükleer enerji sayesinde en temiz elektrik üretimine sahip ülkeler arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karbon ayak izi değerlendirmesi, enerji üreticilerinden, tüketicilerden ve artık etkilerden kaynaklanan karbondioksit emisyonları göz önüne alınıyor. Dünya Nükleer Birliği'nin verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla Slovakya'daki 5 nükleer reaktör ülke elektriğinin yarısını karşılıyor.

Bu sonucun son derece önemli olduğunu belirten Holjencik, "Daha temiz bir enerji karışımı sayesinde büyük şirketlerin yeşil sertifika alım maliyetleri düşecek, bu da tüketicilere sağlanan ürün ve hizmet fiyatlarına olumlu etki yapacaktır" dedi.