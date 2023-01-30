Slovakya'nın Başkenti, Çinli Turistleri Yeniden Ağırlamaktan Memnun

Bratislava Turizm Kurulu (BTB) Sözcüsü Julius Buday, Çin'in Kovid-19'la mücadelesi ve uluslararası seyahat politikalarını optimize etme kararıyla ilgili konuştu. Buday, Çinli turistlerin dönüşünün Slovakya'nın başkentinde memnuniyetle karşılandığını söyledi.

SES (Slovakça): JULİUS BUDAY, Bratislava Turizm Kurulu Sözcüsü:

"2019'da başkentimizin Eski Şehir bölgesindeki sokaklarda yürüdüğümüzde birçok Çinli turistle karşılaşıyorduk ve onlar Bratislava'da turizmin önemli bir parçasıydı. Çinli turistler tüm yabancı ziyaretçiler arasında altıncı sıradaydı. Ne yazık ki 2020 ve 2021'de pandemi vurdu ve bu turist grubu şehrimizden ve genel olarak Avrupa'dan kayboldu, bu çok üzücü. İstatistikler, Çinlilerin Slovakya'da en çok ziyaret ettikleri yerin Bratislava olduğunu ve şehri çok sevdiklerini gösteriyor. Diğer turistler gibi Çinliler de (Bratislava'da) yaklaşık iki gece kalma eğiliminde. Ziyaretçilerin sadece şehirde yürüyerek birkaç saat geçirmesini değil Eski Şehir bölgesi civarındaki ilgi çekici yerleri de keşfetmesini hedefliyoruz ve bunun için Bratislava'yı 72 saatte gezilecek bir şehir olarak tanıtmaya çalışıyoruz."

Yerel turizmcilere göre, pandemiden önce Avrupa turuna çıkan Çinli turistlerin çoğu gençlerden ya da ailelerden oluşuyordu. Slovak el sanatlarına meraklıydılar ve yöresel yemeklerin tadına bakmaktan büyük keyif alıyorlardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bratislava'dan bildiriyor.(XHTV)