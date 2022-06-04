Slovakya'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı - Haberler

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Slovakya'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı

AA - Aşkın Kıyağan - Güncel
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Slovakya'daki tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı

Slovakya'da arızalanan bir yolcu trenine lokomotifin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Slovakya'da arızalanan bir yolcu trenine lokomotifin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Zilina polisinin kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zilina kenti yakınlarında arızalanan yolcu trenine, yardım için giden lokomotif çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 50 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İçişleri, ulaştırma ve sağlık bakanlarının incelemede bulunmak üzere kaza yerine gittiği ifade edildi.???????

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

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