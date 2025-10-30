Haberler

Slovakya'da Yeni Batarya Hücresi Üretim Tesisinin İnşaatı Başladı

Güncelleme:
Slovakya'nın Surany kasabasında InoBat ve Gotion High Tech işbirliğiyle inşa edilecek yeni batarya hücresi tesisi için 1,2 milyar euro yatırım yapılacak. Tesisin 2026'da pilot üretime, 2027'de ise tam kapasiteye geçmesi planlanıyor ve 1.300 kişiye istihdam sağlayacak.

BRATİSLAVA, 30 Ekim (Xinhua) -- Slovakya'nın güneyindeki Surany kasabasında yeni bir batarya hücresi üretim tesisinin inşaatı salı günü resmen başladı.

Slovakya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ülkede batarya giga fabrikasına yönelik bu stratejik yatırım, Slovakyalı InoBat şirketi ile Çinli Gotion High Tech şirketi arasında kurulan işbirliği projesi olan Gotion InoBat Batteries (GIB) tarafından hayata geçiriliyor.

GIB, tesise toplam 1,2 milyar euro (1,40 milyar ABD doları) yatırım yapacak.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Bu bölgeye böylesine büyük bir yatırım yapılmasını tebrik ediyorum. Bu yatırım sadece yerel halk için değil, aynı zamanda işletmeler ve bu bölgedeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için de harika fırsatlar sunacak" dedi.

Fico, pilot üretimin 2026'da, tam kapasite üretimin ise 2027'de başlamasının planlandığını ifade etti.

Tesisin kapasitesinin ilk aşamada 20 gigavat-saat olacağı, sonraki aşamalarda ise kapasitenin 40 gigavat-saate çıkarılabileceği belirtildi.

Haberde tesisin, ilk aşamada yaklaşık 1.300 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com

