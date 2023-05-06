Slovakya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için ilk defa sandık kuruldu

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ilk kez sandık kurulan Slovakya'da oy verme işlemleri yoğun katılımla başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ilk kez sandık kurulan Slovakya'da oy verme işlemleri yoğun katılımla başladı.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen listesinde yer alan vatandaşlar, bugün ve yarın saat 09.00'dan 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, AA muhabirine, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısının alt limitini 500 olarak belirlediğini, daha evvel Bratislava'da sandık kurulmadığını, sayının 500'ün üzerinde olması nedeniyle burada da sandık açıldığını ifade etti.

Demirer, "Sizin de gördüğünüz gibi gayet ilgi var. Oy kullanma saati başlar başlamaz vatandaşlarımız gelmeye başladı, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın her seçimde oy kullanmaya daha fazla ve siyasi hayata daha fazla iştirak etme eğilimi hepimiz açısından çok memnun edici." dedi.

Seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Demirer, oy verme işlemlerinin henüz başladığını, her şeyin belirli bir düzen ve karşılıklı saygı içinde ilerlediğini, hiçbir sorun yaşanmadığını ifade etti ve herhangi bir sorunla da karşılaşılmayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, sandık kurulmasından memnun

28 yıldır Slovakya'da yaşayan ve 450 kilometre uzaklıktan oy kullanmak için elçiliğe gelen Bahattin Demiral, bu ülkede ilk defa oy kullandığını belirterek, "Bratislava'da sandık kurulması vatan için çok harika bir şey." dedi.

Daha önce Almanya'da ikamet eden ve yaklaşık 3 yıldır Bratislava'da yaşayan Deniz Buyruk da vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandığa geldiklerini kaydederek, ülkede sandık kurulmasını çok güzel bir gelişme olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Mehmet isimli çiftlik sahibi Türk vatandaşı da Slovakya'da sandık kurulmadığı dönemlerde ya havalimanlarına ya da farklı ülkelere gitmek durumunda kaldıklarını belirterek, "Bu, güzel bir şey, herkes gelip ülkesi için oyunu kullanabiliyor." diye konuştu.

3 Mayıs'ta Çekya'da oy verme işlemlerinin başlamasının ardından dün de Macaristan'da vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Bugün de Slovakya'daki seçmenler seçim sürecine dahil oldu.