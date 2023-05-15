Slovakya'da teknokrat hükümet göreve başladı
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Slovakya'da eski Başbakan Eduard Heger'in 7 Mayıs'ta istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova tarafından görevlendirilen eski Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor'un oluşturduğu teknokrat hükümet, göreve başladı.
Slovakya'da eski Başbakan Eduard Heger'in 7 Mayıs'ta istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova tarafından görevlendirilen eski Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor'un oluşturduğu teknokrat hükümet, göreve başladı.
Ekonomist Odor'un öncülüğünde 16 uzman ve bürokratın yer aldığı teknokrat kabine Cumhurbaşkanı Caputova huzurunda yemin ederek işinin başına geçti.
Teknokrat hükümet, ülkede eylülde yapılması planlanan seçimler sonucunda kurulacak yeni hükümetin göreve başlamasına kadar iktidarda kalacak.
Cumhurbaşkanı Caputova, eski Başbakan Heger'in 7 Mayıs Pazartesi istifa etmesinin ardından, teknokrat hükümet kurulması kararı almıştı.
Siyasi istikrarsızlığın uzun zamandır sürdüğü ülkede, Heger'in başında bulunduğu 3'lü koalisyon hükümeti Özgürlük ve Dayanışma Partisinin (SAS) ayrılması sonucunda mecliste çoğunluğunu kaybetmiş, Aralık 2022'de yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü.
Bunun üzerine Caputova, Heger'in başında bulunduğu geçici hükümeti, ülkeyi seçimlere taşıması için görevlendirmişti.