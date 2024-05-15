Üye Girişi
Haberler

Slovakya Cumhurbaşkanı ve Başbakan Silahlı Saldırıyı Kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova ve Başbakan Robert Fico, düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, suikast girişiminin Slovak demokrasisi için büyük bir tehdit olduğunu belirtti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Başbakan Robert Fico'ya katıldığı bir etkinlikte düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Çaputova, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "mümkün olan en güçlü şekilde kınadığını" belirtti.

Saldırı karşısında "büyük bir şok yaşadığını" belirten Çaputova, "Bu kritik anda kendisine güç ve acil şifalar diliyorum. Düşüncelerim aynı zamanda ailesi ve yakınlarıyla birlikte." ifadesini kullandı.

"Suikast girişimi Slovak demokrasisi için eşi benzeri görülmemiş bir tehdittir"

Slovakya'da 7 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 15 Haziran'da görevi Çaputova'dan devralacak olan Peter Pellegrini de X paylaşımında, saldırıya "En üst düzey anayasal yetkililerden birine yönelik bir suikast girişimi Slovak demokrasisi için eşi benzeri görülmemiş bir tehdittir." sözleriyle tepki gösterdi.

Pellegrini, "Başka bir siyasi görüşe yönelik nefretin varabileceği nokta beni dehşete düşürüyor. Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz ancak görüş ayrılıklarımızı demokratik ve yasal yollarla ifade etmenin pek çok yolu var." değerlendirmesini yaptı.

Siyasilere yönelik tepkinin seçimler aracılığıyla verilmesi gerektiğini vurgulayan Pellegrini, "Farklı siyasi görüşlerimizi sandıkta değil de meydanlarda silahla ifade edersek, 31 yıllık Slovak egemenliği boyunca birlikte inşa ettiğimiz her şeyi tehlikeye atmış oluruz." dedi.

Fico'ya acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Pellegrini, bu tür eylemlerin "evrensel olarak herkes tarafından kınanması gerektiğini" vurguladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Robert Fico Slovakya Suç Politika Dünya Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title