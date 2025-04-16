Slovakya Başbakanı Fico, Rusya'nın Zafer Günü Kutlamalarına Katılacak

Slovakya Başbakanı Robert Fico, resmi ziyaret için bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin uyarılarına rağmen Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılacağını söyledi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'e gelen Fico'yu resmi törenle karşıladı.

Heyetlerin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Fico, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda Plenkovic ile farklı görüşlere sahip olduğunu belirtti.

Rusya'ya yapacağı ziyaret konusunda AB'nin uyarılarına aldırış etmediğini ve kimsenin kendisine karışamayacağını aktaran Fico, "Biz kimin bizi kurtardığını biliyoruz, bu bizim genetik hafızamızda var. Kurtuluşun doğudan geldiğini inkar edemeyiz. Sovyetler Birliği halkları Nazizmi yenmede en büyük katkıyı verdi." dedi.

Fico, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı ve İngiliz askerlerin mezarlarını da ziyaret ettiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu kaydetti.

Yasa dışı göçü bir sorun olarak gördüklerini aktaran Fico, "Bu sorunun AB sınırları dışında çözülmesi gerekir. Bu bağlamda Slovak sınır polisleri, Hırvat sınırlarında görev yapabilir. Teknik ve malzeme desteğine hazırız." diye konuştu.

Plenkovic ise Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarının kurbanı olduğunu, ülkesinin Ukrayna halkına yaptığı yardımları Fico'ya anlattığını belirtti.

Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve saldırganlığının ödüllendirilmemesi gerektiğini düşündüğünü dile getiren Plenkovic, "1990'larda biz Ukrayna'nın durumunda olsaydık, bugün topraklarımızın yüzde 30'unu kaybetmiş olurduk. Ukrayna'ya desteği sürdüreceğiz ve adil bir barış için uluslararası forumlarda çabalarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Plenkovic ve Fico, başta enerji olmak üzere turizm, yasa dışı göç ve AB'deki son gelişmeleri de görüştü.