Slovakya Başbakanı Fico'dan AB'ye Yaptırım Garantisi Talebi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinde anlaşmak için AB Komisyonu ve ortaklarından garanti istediklerini belirtti.

Slovakya hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fico, başkent Bratislava'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fico, 1 Ocak 2028'den sonra makul fiyatlarda gaz temin etmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Rusya'dan gelen gaz akışını durdurmak mantıksız bir karar." dedi.

Başbakan Fico, Slovakya'nın ekonomik ve ulusal çıkarlarını tehdit edecek herhangi bir yaptırıma oy vermeyeceklerini ancak AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ülkesinin çıkarlarını etkilemediğini belirtti.

Gerekli adımlar atılmazsa gaz sıkıntısı yaşanacağını aktaran Fico, transit ücretlerinin 2-3 katına çıkacağını ve gaz fiyatlarının hızla yükseleceğini ifade etti.

Yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlanabilmesi için AB Komisyonu ve ortaklarından siyasi taahhüt ve garanti talep ettiklerini kaydeden Fico, bu çerçevede Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile telefonda görüştüğünü söyledi.