Slovakya Başbakanı Fico'dan AB'nin Rus Enerji Planına Sert Eleştiri

BRATİSLAVA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'dan enerji ithalatının tamamen durdurulmasına yönelik önerisini eleştirerek planın mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fico, çarşamba günü yaptığı açıklamada Batı dünyası ile Rusya Federasyonu arasında inşa edilmekte olan "yeni bir Demir Perde" nedeniyle Rusya'dan doğalgaz, petrol ve nükleer yakıt ithalatına son vermenin tek kelimeyle "ekonomik intihar" olacağı uyarısında bulundu.

AB Komisyonu salı günü 2027 yılına kadar AB'nin Rus doğalgazına bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan kapsamlı plan REPowerEU Yol Haritası'nı duyurmuştu. Yol haritasında 27 üyeli birliğin Rusya'dan doğalgaz, petrol ve nükleer malzeme ithalatını aşamalı olarak durdurmasına yönelik bir plan yer alıyor.

Buna göre AB, Rusya'yla doğalgaz ithalatına yönelik için yeni sözleşmeler imzalamayacak ve 2025 yılı sonuna kadar mevcut tüm spot piyasa anlaşmalarını feshedecek. Rusya'dan doğalgaz ithalatı 2027 yılı sonuna kadar tamamen durdurulacak.

Fico, böyle bir adımın hem AB'nin hem de Slovakya'nın rekabet gücüne büyük darbe vuracağını vurguladı.

Bir gün önce de benzer bir tepki Macaristan'dan gelmiş, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, plan nedeniyle Macaristan'ın enerji güvenliğinin tehlikeye gireceğini söylemişti.