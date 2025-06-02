Slovakya Başbakanı Fico'dan AB'nin Nükleer Yakıt İthalatına Durdurma Önerisine Direnç

Slovakya Başbakanı Fico'dan AB'nin Nükleer Yakıt İthalatına Durdurma Önerisine Direnç
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan nükleer yakıt ithalatını durdurma önerisine destek veremeyeceklerini belirtti. Fico, bu planın ülkedeki nükleer enerji santrallerinin faaliyetlerini tehdit edeceğini ifade etti.

BRATİSLAVA, 2 Haziran (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan nükleer yakıt ithalatını tamamen durdurma yönündeki önerisine destek veremeyeceklerini söyledi.

Fico, pazar günü yaptığı açıklamada söz konusu planın, Slovakya'daki nükleer enerji santrallerinin faaliyetlerini tehdit edeceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu geçen ay AB'nin Rus enerjisine bağımlılığını sona erdirecek yeni bir yol haritası açıklamıştı. Yol haritasında 27 üyeli birliğin Rusya'dan doğalgaz, petrol ve nükleer malzeme ithalatını durdurmak aşamalı olarak durdurmasına yönelik bir plan yer alıyor.

"Avrupa Komisyonu'nun bu önerisinin zararlı ve ideolojik olduğunu ve Avrupa Birliği'nin rekabet gücüne zarar verebileceğini defalarca ifade ettik" diyen Fico, AB'ye müdahale ederek petrol, doğalgaz ve nükleer yakıtla ilgili mevzuat değişikliklerinin hazırlanmasında ulusal çıkarları için mücadele edeceklerini söyledi.

Dünya Nükleer Birliği'nin verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla Slovakya'daki 5 nükleer reaktör ülke elektriğinin yarısını karşılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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