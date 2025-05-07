Slovakya Başbakanı Fico'dan AB'nin Enerji Yol Haritasına Tepki

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya'dan doğal gaz, petrol ve nükleer yakıt ithalatının sonlandırılmasına ilişkin yol haritasını bu haliyle kabul etmediklerini belirterek, böyle bir adımın "ekonomik suikast" olacağını savundu.

Başbakan Fico, Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun Rusya enerjisine olan bağımlılığı kademeli olarak sonlandırma planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Ekonomik intihar"

Başbakan Fico, AB'nin 3'üncü ülkelere enerji bağımlılığını sonlandırmasına ilişkin stratejik hedefi kabul ettiklerini ve ülkesinin de buna ilişkin AB Komisyonu ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Fico, "Ancak intihar etmeyi reddediyorum. Gaz, nükleer enerji ve petrolün sırf Batı dünyası ile Rusya Federasyonu ve diğer ülkeler arasında yeni bir demir perde inşa ediliyor diye sona erdirilmesini kabul etmek, tam anlamıyla ekonomik intihardır." ifadesini kullandı.

Söz konusu yol haritasının neden olacağı risklere ilişkin Komisyonu uyaracaklarını dile getiren Fico, bu haliyle önerinin "siyasi bir macera" olduğunu savundu. Fico, bunun rekabet gücünü azaltacağı, fiyatların artmasına neden olacağı ve AB'ye zarar vereceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanı Sakova da Slovakya olarak AB Komisyonu'nun ülkesinin çıkarlarına, vatandaşın alım gücüne ve AB'nin rekabet etme yetisine zarar verecek bu yol haritasına karşı olduklarını belirterek, söz konusu önlemlerin mevcut haliyle yasallaşması durumunda enerji fiyatları açısından önemli riskler doğuracağı uyarısında bulundu.

AB Komisyonu, Rusya'dan enerji ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasına yönelik yol haritasını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu çerçevede, Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatının durdurulacağı, nükleer enerji alımının aşamalı olarak sonlandırılacağı, böylelikle bu ülke enerjisine olan bağımlılığın son bulacağı ifade edilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'ya bağımlılığın sadece güvenlik için değil, ekonomi için de kötü olduğunu, AB üyesi ülkelerin enerji fiyatlarının "hasım bir komşu tarafından" dikte edilemeyeceğini söylemişti.???????