Skytrax'ten İstanbul Havalimanı'na 5 yıldızlı tescil

İstanbul Havalimanı, en önemli havacılık kuruluşları arasında gösterilen Skytrax'in değerlendirmesine göre 2020 yılında kazandığı '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülünü bu yıl da kazanarak başarısını tescilledi. Ayrıca İstanbul Havalimanı, '2022 World Airport Awards' kapsamında da 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı', 'Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' uluslararası ödüllerini kazandı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nın, son dönemde almış olduğu uluslararası ödüllerle Türk havacılığının gururu olmaya devam ettiği ifade edildi. İstanbul Havalimanı'nın 2020 yılındaki başarısının tekrar ederek 'Skytrax 5 Yıldızlı Havalimanı' ödülünü bu yıl da kazanarak büyük bir başarıya imza attığı belirtildi. "2022 World Airport Awards" kapsamında da İstanbul Havalimanı'nın 'Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı', 'Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' uluslararası ödüllerini kazanarak Türk havacılığını zirveye taşıdığı, aynı zamanda 'Dünyanın En İyi Havalimanları' listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8. sırada yer aldığı bildirildi.

Yolcu seyahat deneyimini etkileyen her noktanın, kapsamlı şekilde değerlendirildiği denetimlerde güvenlik, check-in, pasaport, gümrük, temizlik, bagaj alım gibi temel süreçlerle beraber temel hizmetler, yeme içme alanları, alışveriş noktaları, lounge gibi misafirlere dokunan her nokta detaylı şekilde uzmanlar tarafından denetime tabi tutuldu.

Açıklamada Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Haziran'da, Passenger Terminal EXPO etkinliği kapsamında düzenlenen ödül törenine katılan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Ersin İnankul'un görüşlerine yer verildi.

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürüyoruz" diyen İnankul şunları söyledi:

PLAİSTED: İGA İSTANBUL HAVALİMANI'NI TEBRİK EDİYORUZ

Skytrax CEO'su Edward Plaisted ise "Bu önemli ödülleri kazandığı için İGA İstanbul Havalimanı'nı tebrik ediyoruz. Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı, Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı olarak aldığı önemli ödüllerle övgü almaya devam ediyor. Bu ödüller, İGA İstanbul Havalimanı'nın bu alanlarda üst düzey müşteri memnuniyeti standardı sunduğunu açıkça gösteriyor. En Aile Dostu Havalimanı kategorisi 2022'de oluşturulmuş yeni bir ödül ve İGA İstanbul Havalimanı'nın bu ödülü kazanması mükemmel bir başarı" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel