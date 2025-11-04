Haberler

Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması Başladı

Güncelleme:
Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet temasıyla düzenlenen Skyroad ile Keşfet fotoğraf yarışmasında profesyonel seyahat fotoğrafları, dron fotoğrafları ve cep telefonu fotoğrafları kategorilerinde başvurular alınmaya başlandı. Toplam 600 bin liralık ödül verilecek.

"Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" temasıyla düzenlenen "Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışmasının altıncısı, fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor.

"Profesyonel Seyahat Fotoğrafları", "Dron Fotoğrafları", "Cep Telefonu Fotoğrafları" ve "Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü" kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya başvurular başladı.

Fotoğrafseverlerin 26 Kasım'a kadar "skyroadilekesfet.com" adresinden başvurabileceği yarışmanın ödül töreni aralık ayında yapılacak.

Kazanan eserlerin sahiplerine toplam 600 bin liralık ödül verilecek. "Mutlu Et Mutlu Ol" kategorisinde kazanan eserin sahibine ise 100 bin liralık hediye çeki takdim edilecek.

Türkiye turizmine katkı sunmanın amaçlandığı yarışma, ilham veren anları ve hikayeleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz'in üstlendiği yarışmanın jürisinde Anadolu Ajansı kıdemli foto muhabiri Elif Öztürk, Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş, fotoğraf sanatçısı Mustafa Korkmaz, İsmail Küçük ve İlhan Eroğlu yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
