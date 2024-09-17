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Skuterle İşe Giderken Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi

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Ankara'da skuterle işe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mutluhan Asiler, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ailesi, yaşadıkları acıyı dile getirdi.

ANKARA'da skuterle işe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mutluhan Asiler (24), toprağa verildi.

Oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çalışan Mutluhan Asiler, dün skuterle işe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mutluhan Asiler'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Asiler için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Mutluhan Asiler'in cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Hamza Asiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acıdan başka hiçbir şey yok şu an bizim için" dedi. Öte yandan Mutluhan Asiler'e çarpan otomobilin sürücüsü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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