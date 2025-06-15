Skuterin Düşmesi Sonucu 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde kayalıkta oturan bir çocuğun üzerine skuter düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde üzerine skuter düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Varyant Falezler bölgesinde sahildeki kayalıkta oturan bir çocuğun üzerine skuter düştü. Çocuğun yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yaralı çocuk, kayalıktan aşağıya indirilerek ambulansa alındı. Başından yaralanan çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gören Veli Tokalar, gazetecilere, sahilde güneşlendikleri sırada, kayalık kısma yukarıdan skuter düştüğünü gördüğünü söyledi.

Yardım sesleri üzerine kayalığa çıktığını anlatan Tokalar, "Çocuk kafasından yaralanmıştı. Biz de müdahale ettik. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedik. İnsanlar burada yüzüyor, bu tür dikkatsiz davranışlar insanların canını tehlikeye atabiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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