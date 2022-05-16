Skuterdeki Ezgi'nin öldüğü kazada, ehliyetsiz sürücüye tahliye - Haberler

GAZİANTEP'te, skuter ile ilerleyen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal Toprak'ın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S.(17) tahliye edildi. Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in ailesi tepki gösterdi.

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yiğit, kızının ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü ceza alıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.